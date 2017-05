Knokke verliest thuis van Berchem

Sinds vorige week zit de competitie in de 2e amateurklasse A erop en toch moest kampioen Knokke opnieuw aan de bak. Tegenstander gisteren was Berchem, de kampioen uit de 2e amateurklasse B. Knokke verliest thuis met 1-2.

Berchem en Knokke moeten in een heen- en een terugmatch onderling gaan uitmaken wie de kampioen der kampioenen wordt van de tweede amateurklasse. De vraag is natuurlijk hoe je een ploeg, die vier weken terug al kampioen werd, nog kan motiveren voor dit soort wedstrijden.

Toch is het allesbehalve een verplicht nummertje. De wedstrijd gaat gelijk op tot Maxime Vandewalle het spel helemaal openbreekt. Hij forceert de steal, wint vervolgens het sprintduel en benut uiteindelijk zelf dit buitenkansje optimaal. Na elf minuten is het 1-0. Snel, beweeglijk en technisch verzorgd voetbal zijn zowat de hoofdingrediënten in de eerste helft.

Berchem dat zich pas op de laatste speeldag tot kampioen kroonde, plaatst dan een tussensprint. Dribbelkont Leandro Zorbo past de bal op het ideale moment voor centrumspits Hairemans en het staat 1-2.

Na een fantastische flank van Vandewalle is het onbegrijpelijk dat Decuyper hier de gelijkmaker laat liggen. Maar aan de ander kant krijgt ook Berchem nog een unieke kans om de terugwedstrijd nu al overbodig te maken. Het blijft dus bij 1-2. Afspraak volgende week zondag in het Ludo Coeck stadion