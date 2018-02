Knokke verliest topper met 1-4 tegen Lommel

De wedstrijd begon dramatisch voor Knokke. Terwijl de thuisploeg hoog druk zet, speelt Lommel het snel en verstandig uit. Wouter Scheelen behoudt het overzicht en zet Lommel na precies een halve minuut op voorsprong, 0-1.

Na 15 minuten nam de thuisploeg de wedstrijd in handen. Een afgeweken schot van Buysse werd nog net voor de lijn gekeerd en na een snelle ingooi werd Staelens in stelling gebracht. Klepkens voorkwam de gelijkmaker.

In een periode dat Knokke veldoverwicht had, werden ze een tweede keer koud gepakt. Doelpuntenmaker Scheelen dit keer met de perfecte assist voor de aanstormende Sam Valcke, 0-2, en dat nog voor het halfuur. Knokke vocht terug en kwam opzetten via de flanken. Vandewalle speelde mooi Staelens vrij. 1-2, zijn dertiende goal dit seizoen. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft toonde Knokke nog z'n goede intenties, maar het was Lommel die nog een keertje scoorde. Sula verzekerde Lommel van de zege met de 1-4. Knokke moet tevreden zijn met amper vier punten uit zijn laatste vier wedstrijden.