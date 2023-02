Knokke wint emotionele partij van Winkel Sport

Winkel Sport is in diepe rouw gehuld na het overlijden van doelman Arne Espeel van de B-ploeg, maar toch moest de ploeg uit eerste nationale deze namiddag aan de bak in de belangrijke wedstrijd op Knokke.

De kustploeg staat na twee gelijke spelen op de achtste plaats. Winkel Sport raakt na de winterstop aan een povere 2 op 15 en telt 11 punten minder dan Knokke. Opvallend is dat beide teams defensief mekaar waard zijn, maar dat Knokke wel 9 doelpunten meer scoorde.

En ook vandaag maakte het scorend vermogen het verschil. Knokke maakte diep in de tweede helft het verschil via Ghesquiere, die scoorde in minuut 38. Vlak voor affluiten verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via Keano Vanraefelghem. De jonge aanvaller kwam onlangs over van Club NXT, de Brugse beloften, en mist zijn start bij zijn nieuwe ploeg dus niet. In de tweede helft veranderde er niets meer aan het scoreverloop.

Voor de uitploeg was de uitslag bijzaak. Na het overlijden van de doelman van Winkel Sport B gaan alle gedachten uit naar hen.