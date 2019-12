Knokkenaar Giorgio D’Hoore wint in Koksijde

Op de Ednine Beach Challenge in Koksijde stonden zondag meer dan 400 mannen en vrouwen aan de start. Ondanks het Europees kampioenschap, dat over de grens in Duinkerke plaatsvindt, staan toch ook heel wat toppers present. Al snel vormde zich een eerste kopgroep, met onder meer West-Vlamingen John-Ross Clauw en Thomas Chamon voorop. Chamon, dé topfavoriet voor de eindoverwinning, probeerde vroeg in de wedstrijd te ontsnappen, maar werd al snel bijgebeend door de grote groep achtervolgers. De eerste échte ontsnapping van de wedstrijd komt op naam van John Ross Clauw te staan. De 23-jarige West-Vlaming vlucht weg van het pak en zet de achtervolgers op een tiental seconden.

De wedstrijdsituatie wisselt voortdurend. We zijn halfweg koers wanneer Joris Massaer, Thomas Joseph en John-Ross Clauw er vandoor gaan. Ze laten Chamon achter zich en klauteren met zijn drieën de duinen in. Uiteindelijk komen Massaer, D’Hoore en Chamon samen voorop in de laatste ronde. Zij maken onder elkaar uit wie er gaat winnen.

In de laatste bocht voelt D’ Hoore de hete adem van Thomas Chamon nog in de nek, maar het is de 25-jarige Knokkenaar die na een spannende finale als eerste over de meet komt. Cédric Defreyne finisht knap als derde. John-Ross Clauw wordt uiteindelijk vierde. Pieter Ghyllebert en Joris Massaer eindigen respectievelijk op de vijfde en zesde plaats.