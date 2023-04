Knokse wakeboarders pakken medailles op internationale competitie

Afgelopen weekend vond de tweede editie van de Cold Water Classic plaats in Knokke-Heist. De Belgische deelnemers van de Knokse watersportclub Lakeside Paradise pakten vijf medailles.

Cold Water Classic is een internationale wakeboardcompetitie van de internationale sportfederatie voor het waterskiën en het wakeboarden (IWWF). Sportclub Lakeside Paradise was het decor voor de eerste manche van de wereldbeker.

Aan het Duinenwatermeer in Knokke-Heiste kwam de wereldtop bijeen om er het beste van zichzelf te geven.

Koude weersomstandigheden

Met een temperatuur van amper 8 graden was het bibberen voor de atleten en toeschouwers aan de oevers van het waterpark. Met spectaculaire kunstjes probeerden de wakeboarders zo veel mogelijk punten te behalen in een run.

Er waren in totaal 85 deelnemers uit twaalf verschillende landen. Zowel nationale kampioenen als wereldkampioenen waren van de partij. Ook verschillende Belgen vielen in de prijzen, in totaal namen ze maar liefst zeven medailles naar huis. (Lees verder onder de foto)

Louis Eggerickx (Lakeside Paradise) behaalde een bronzen medaille bij wakeboarding in de categorie 'open men'. Ook in de discipline 'wakeskate' stond hij al op het podium door zilver te behalen. In diezelfde categorie wist Pauline Appelman (Lakeside Paradise) bij de vrouwen haar resultaat van vorig jaar te evenaren. De Belgische kampioen ging naar huis met de zilveren medaille.

Jordy Neef (Lakeside Paradise) kon een bronzen medaille bemachtigen in de reeks 'masters heren 30+'. Ten slotte haalde Elian Coosemans (Lakeside Paradise) na een jaar vol blessureleed een derde plaats bij de junioren.