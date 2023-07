Koen Demuynck (42) wint verrassend Dwars door Wingene

Op het vlakke parcours in Wingene is het moeilijk om een ontsnapping op poten te zetten. De 161 renners, verdeeld over 23 teams, luieren ook niet, gemiddeld 46 per uur, doen ze over de 12 ronden van bijna 13 km. Halfweg wedstrijd lijkt het dan toch te lukken. We krijgen eerst 14 leiders en die kopgroep groeit aan tot 25 eenheden, hier in een felle regenbui. 25 seconden is de maximale voorsprong. Jonas Volkaert sleurt aan de kop van het peloton, met succes, met nog 2 van de 12 plaatselijke ronden voor de boeg krijgen we een algemene hergroepering.

Demuynck verrast met late uitval

Tijd voor Kenneth Verstegen uit Beerst en Oost-Vlaming Kobe Vanoverschelde om het te proberen. Maar ook deze poging is niet succesvol. Vanoverschelde wordt als laatste gegrepen anderhalve kilometer voor de meet. En wie stevent er als een duiveltje uit een doosje naar winst in Wingene? De verrassende Koen Demuynck, 42 lentes jong, hij wint zijn allereerste Belgische interclub. Hij zet alles op alles in de laatste honderden meters, want in de spurt is de Oedelemnaar kansloos. Hij wint voor Jonas Volkaert, Artuur Torney, Kamiel Notebaert en de Nederlander Piotr Havik.