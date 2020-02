Koen Devos nieuwe coach Hermes Oostende

De 49-jarige Koen Devos is momenteel trainer-coach bij de mannen van Rembert Torhout in 1ste nationale. Hij is opgegroeid in Edewalle en woont nu in Westende. Koen heeft 15 jaar voor de West-Vlaamse selectie gewerkt en training gegeven. Dit seizoen is hij naast Rembert-coach ook nog jeugdcoördinator bij Apollo Koekelare. Als speler is hij begonnen bij Rembert Torhout (vanuit de jeugdreeksen naar de toenmalige eredivisie als middenman). Hij speelde ook voor VKt Torhout, Packo Zedelgem en VT Diksmuide. Hij was 5 jaar trainer-coach bij divisieclub Doskom Moorslede. Daarna volgden 2 jaar Optima Lendelede (waarmee hij de titel behaalde in Liga B heren) en 6 jaar Rembert Torhout. Koen Devos won naast heel wat titels ook verschillende Vlaamse bekers en de West-Vlaamse beker nationaal-divisie heren.

Koen is van opleiding regent lichamelijke opvoeding en zijn dochter Janne speelt momenteel bij Saturnus Michelbeke in Liga A.