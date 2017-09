In Wevelgem finishte Koen Naert in 1:06:08. Hij bleef daarmee Gerd Devos en Stijn Fincioen voor. Voor Naert, die de hele tijd alleen liep, is dit een opwarmertje in aanloop naar de marathon van New York op 5 november. Op een zwaar parcours wil hij daar in de buurt van de top 8 eindigen. Hanne Verbruggen pakte de Belgische titel bij de vrouwen.