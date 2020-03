Koen Naert en Emma Plasschaert zien Olympische Spelen uitgesteld worden

Een vreselijke beslissing voor alle atleten die hier vier jaar naartoe hebben gewerkt, maar de beslissing zorgt wel voor duidelijkheid. Het is de eerste keer ooit dat de moderne Spelen in vredestijd niet op de oorspronkelijke datum gehouden worden.

"Gezien de huidige omstandigheden en op basis van informatie die we gekregen hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, hebben de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach beslist dat de Spelen niet in 2020 kunnen plaatsvinden, met een maximaal uitstel tot de zomer van 2021. Op die manier willen we de veiligheid van de atleten en alle betrokkenen garanderen", klinkt het in de mededeling. Het is de eerste keer dat de Spelen in vredestijd uitgesteld moeten worden.

