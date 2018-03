De West-Vlaming Koen Naert uit Oostkamp neemt er als enige Belg aan deel tussen 176 atleten uit 75 landen. De start is voorzien om 17u30.

Naert wil er zijn persoonlijk record verbreken (1:03:29) dat hij vorig jaar in september realiseerde in het Britse South Shields. De wedstrijd staat in het teken van zijn voorbereiding voor de marathon op het EK in Berlijn komende zomer.