Tot 25 kilometer liep Naert op schema voor een persoonlijk record, dat op 2u07:39 staat, maar daarna verloor hij nog veel tijd. Er stond heel wat wind in Valencia en dat speelde alle lopers parten in de tweede wedstrijdhelft. Maar hoewel Naert gevoelig vertraagde, bleef hij wel telkens plaatsjes winnen. De winst was voor de Keniaan Lawrence Cherono in 2u05:12.