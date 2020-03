Koen Naert relativeert sportprestaties: "Gezondheid van mensen staat nu op nummer 1"

Roeselarenaar Koen Naert, Europees kampioen marathon van 2018 in Berlijn, heeft zaterdag in een Instagrampost alle zorgverleners een hart onder de riem gestoken. Naert, die zelf verpleger van opleiding is, relativeerde topsport even en benadrukte dat de mensen "voor elkaar moeten zorgen".

"Dromen worden uitgesteld of geannuleerd", begon de dertigjarige West-Vlaming. "Kansen om een olympiër te worden of je carrière op een prachtige manier af te sluiten worden vaag. Atleten hebben het moeilijk om hun olympisch avontuur voor te bereiden. Maar dat is allemaal relatief. Laat ons denken aan de mensheid. Alle families die door het virus zijn getroffen leven in onzekerheid.

Sport is geweldig, maar de mensheid telt op dit moment. We moeten ons verenigen en voor elkaar zorgen. Ieder individu is even belangrijk. Geen enkele medaille of topresultaat kan een gezonde wereld vervangen. Als verpleger wens ik alle zorgverleners een veilige werkplaats en veel moed. Bedankt voor jullie inspanningen!"

Naert hoopt op de Spelen in Tokio komende zomer op een sterke prestatie op de marathon.