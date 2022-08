Koen Naert teleurgesteld na 8ste plek op EK marathon

Koen Naert is er in München niet in geslaagd om z’n Europese titel op de marathon te verlengen. Hij finishte uiteindelijk als 8ste.

Na zo’n anderhalf uur moest Naert de kopgroep een eerste keer laten lopen. Na een versnelling van de Israëliërs moest de atleet uit Oostkamp de rol even lossen. Koen Naert kon wel opnieuw aansluiten, maar moest zo’n 20 minuten later definitief passen. De Oostkampenaar moest zelfs nog even knokken om in de top 10 te eindigen, maar hij liep uiteindelijk als achtste over de finish in 2:11:28. Een herhaling van z’n huzarenstukje, vier jaar geleden in Berlijn, zat er vandaag helemaal niet in voor Koen Naert. Hij kroonde zich toen tot Europees Kampioen met een tijd van 2:09:51.

De Duitser Ringer ging, na een episch duel met Teferi, met de gouden medaille aan de haal. Hij finishte in 2:10:21.

Teleurstelling overheerst

"Het was een heel zware race", blikt Naert terug. "Van in het begin werd er koers gemaakt, met veel tempowisselingen. Tot km 35 voelde ik me heel zelfverzekerd. Op de helling liepen mijn benen vervolgens vol. Ik wilde dan recupereren in de afdaling. Dat lukt mij normaal heel snel. Ik geloofde op dat moment nog altijd in een medaille. Maar het kwam niet meer goed. Ringer doet eigenlijk wat ik in gedachten had. Hij keert nog terug en pakt uiteindelijk het goud."

Naert is zijn Europese titel nu kwijt, en dat deed veel pijn. "Ik kwam minstens voor een medaille naar München", stelde hij. "Ik heb hier zoveel voor gedaan. Ik had mijn zoontje zo graag een medaille gegeven. Mijn familie moet ook veel opofferen. Het is heel spijtig, ik ben heel ontgoocheld. Ik heb alles gegeven. Daar ga ik mezelf mee moeten troosten. Je moet een superdag hebben en die had ik niet. Ik wil nu op reis vertrekken met mijn gezin en even alles vergeten."