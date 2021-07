Koen Naert wil de beste versie van zichzelf laten zien in Tokio

Maar daar is het nu wel winter, en dus waren de omstandigheden ideaal. Straks wordt hij verwacht op de Olympische Spelen in Tokio. Maar de marathon staat pas in het laatste weekend op het programma. En dus kan Koen deze week nog even genieten van zijn gezin, vooraleer hij op het vliegtuig richting Japan stapt. Hij heeft nog wel een aantal trainingssessies in een hittekamer in Gent om te acclimatiseren. Deze week thuis was niet voorzien in de oorspronkelijke planning, maar zorgt wel voor de nodige mentale rust.

"De best mogelijke Naert ooit"

Naert liep al een persoonlijk record op de tien kilometer voor hij naar Kenia vertrok. Het plan om de best mogelijke Koen Naert ooit aan de start te krijgen in Sapporo, loopt zoals voorzien. "Wat de plaats ook is, ik zal tevreden zijn. Ik zal alles op alles zetten om daar top te zijn. Voorlopig verloopt alles volgens plan. Ik hoop dat nog tweeënhalf week te kunnen doortrekken om top te zijn in Sapporo." En wat de best mogelijke Koen Naert kan op de Spelen, dat zien we wel op 8 augustus.