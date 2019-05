Middenvelder Koen Persoon speelt vanaf volgend seizoen bij Royal Knokke FC. De 35-jarige Aalstenaar komt over van OH Leuven.

Persoons speelde eerder bij KV Mechelen en Sporting Lokeren. Vorig seizoen stond hij bij OH Leuven in eerste klasse B slechts acht keer in de basis, dus kiest hij voor een avontuur in Tweede Amateurklasse.

Persoons tekende voor twee seizoenen aan de kust.