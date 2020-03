Koksijde-Oostduinkerke nieuwe fusieclub

Het stamnummer van de fusieclub wordt 3841, dat van Oostduinkerke. Er spelen meteen twee ploegen: de A-ploeg in eerste provinciale, de B-ploeg in vierde provinciale. De eerste ploegen, U21 en beloften en Multifoot zullen in Koksijde spelen. De jeugd speelt in Oostduinerke.

Infrastructuur ten volle benut

“We hebben als gemeente een rijke voetbalgeschiedenis, al meer dan 75 jaar lang,” zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Er komt voortaan één stevige voetbalclub, gebouwd op familiale waarden, met respect voor de voetbalgeschiedenis van de clubs KVVO en KVVC, met een uitstekende infrastructuur.”

Géry Geryl wordt de voorzitter van de fusieclub: “Hopelijk kan de supporter de weg naar het stadion terugvinden. Het was een moeilijke en moedige beslissing waar Lokaal bestuur Koksijde achter staat.”