"komende twee seizoenen alles op alles voor Essevee": Vormer en Vossen blijven

"Alles op alles voor Essevee"

"Het komende seizoen wil ik alles op alles zetten om terug te keren naar 1A." Dat is de motivatie die Ruud Vormer - zoals de vorige dagen al gefluisterd werd - bij Zulte Waregem houdt. In een filmpje geeft hij meer uitleg:

Fans, Ruud heeft een boodschap voor jullie! #trotsomboertezijn pic.twitter.com/bJTd8pBJqt — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) May 30, 2023

Ook Jelle Vossen blijft

Vormer is niet de enige sterkhouder die Zulte Waregem aan boord kan houden. In een filmpje op sociale media kondigt ook Jelle Vossen aan dat hij voor twee seizoenen bijtekent aan de Gaverbeek. Vossen, intussen 35, was einde contract en dus vrij. Maar in het filmpje haalt hij aan dat hij hier een emotionele beslissing neemt: een keuze met het hart:

Ook D'Hollander en De fauw blijven

Ook coach Frederik D'Hollander en assistent Davy De fauw blijven aan zet bij Zulte Waregem. Onder hun korte leiding slaagde Essevee er - op vijf speeldagen tijd - nog bijna in om de redding vorig seizoen te realiseren.