Komt er dan toch een rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor?

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Taylor zou in juni opnieuw een officiële kamp boksen, maar corona gooide roet in het eten. De manager van Katie Taylor stuurde nu een voorstel naar Delfine Persoon voor een rematch op 22 augustus, zonder publiek en in de tuin van de manager.

Delfine Persoon kan momenteel niets kwijt over de eventuele rematch, maar de Ierse media zijn het zeker: de rematch komt er.

Onterechte nederlaag

In juni 2019 verloor Delfine Persoon in Madison Square Garden in New York van Katie Taylor op punten. Persoon voelde zich na de kamp bestolen.

