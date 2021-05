Komt nieuw stadion KVK op site Kortrijk Xpo?

De stad is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij zes locaties omschreven worden. Kortrijk Xpo zelf loopt alvast niet warm voor de komst van een voetbaltempel. De plaats die de stad onderzoekt aan Kortrijk Xpo voor een nieuw voetbalstadion ligt aan de E17 en dat is net als op Evolis belangrijk voor de zichtbaarheid. Alles zit wel nog in de studiefase, het ruimtelijk uitvoeringsplan zal pas over anderhalf jaar klaar zijn. Na de zomer start wellicht een eerste openbaar onderzoek, maar Xpo lijkt nu al bezwaar te hebben.

Lander Mestdagh, Kortrijk Xpo: “Natuurlijk zouden wij gewoon niets liever willen dan onze toekomst veilig te stellen en maken dat wij onze exploitatie verder kunnen zetten. We zullen er dan ook alles aan doen, uiteraard in overleg met de stad en de concessiegever, om verder te kunnen doen. Maar verder werken met een stadion op de site? Ik denk dat dat moeilijk is, maar ik ken de specifieke plannen niet.”

Sportief en financieel plan nodig

Het huidig ontwerp kan bij de keuze voor Xpo alvast de vuilnisbak in. Voor de bouw van zo'n 50 miljoen euro is ook nog steeds geen investeerder gevonden en ook is niet duidelijk hoe Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, de club op topniveau wil houden. De stad dringt aan op een sportief en financieel plan en dat voor de zomer nog.

Arne Vandendriessche, Schepen van sport Kortrijk: “We moeten de komende drie jaar zorgen dat we in eerste klasse blijven, zeker voor de bouw van een nieuw stadion, anders komt het er niet. Meneer Tan investeert heel wat in Cardiff, in Kortrijk voorlopig niets. We vragen hem dus: wat zal je investeren in Kortrijk de komende drie jaar zodat we echt wel op niveau kunnen blijven?” (lees verder onder de foto)

Oefencomplex

Wel lijkt het erop dat het oefencomplex aan het oude stadion er komt. Arne Vandendriessche, Schepen van sport Kortrijk:”We hebben daar een voorstel gedaan naar meneer Tan en hij heeft nu nog enkele weken de tijd om ook financieel engagement voor dit oefencentrum te tonen. Hij heeft gezegd dat hij dat zal doen. Dus nog enkele weken geduld, en dan steken we dat in gang.”

Tan hapt nog steeds niet toe om zelf ook het nieuw stadion te bouwen. Een andere investeerder misschien wel, als die ook de club voor een redelijke prijs kan kopen.