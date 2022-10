Kopecky en Bossuyt pakken goud: "Vreugde na immense verwarring"

In een waanzinnig spannende ploegkoers hebben Lotte Kopecky (26) en de West-Vlaamse Shari Bossuyt (22) zaterdagavond in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de wereldtitel behaald.

Het Belgische koppel sprokkelde 32 punten, een punt meer dan het Franse duo Clara Copponi-Valentine Fortin. In de verwarring na de hevige strijd dachten de Fransen dat zij de gouden medaille behaald hadden, maar ze hadden niet door dat de Denen de laatste sprint op hun naam hadden gebracht

"Wij hadden tot heel ver in de wedstrijd nog geen punten gesprokkeld. Wij moesten het dus doen door een winstronde te pakken," reageerde Kopecky. "Ik denk dat wij exact het juiste moment uitgekozen hadden om op jacht te gaan naar die ronde en de bijhorende punten. Wij moesten echt heel diep gaan om onze poging tot een goed einde te brengen. Maar het lukte ons."

Shari Bossuyt reed voor het eerst een wereldkampioenschap aan de zijde van Lotte Kopecky en pakte meteen goud. "De finale verliep in een ware heksenketel," zei de West-Vlaamse. "Na de finish keken we naar de schermen in de zaal en daar zagen wij plots dat de Fransen op nummer één stonden en niet wij. Even dacht ik dat dit de echte eindstand was, tot onze bondscoach Kenny De Ketele ons kwam melden dat wij wel degelijk de wereldkampioenen waren. Het gevoel dat daarop volgde, is moeilijk te beschrijven."

Voor Lotte Kopecky is het de tweede gouden WK-medaille in de ploegkoers. In 2017 behaalde ze aan de zijde van Jolien D'hoore ook de titel en de bijhorende regenboogtrui. Eerder deze week was Kopecky in Saint-Quentin-en-Yvelines ook al de beste van het pak in de afvalling. Zondag, op de slotdag, verdedigt Kopecky nog haar wereldtitel in de puntenkoers.