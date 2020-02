Kortrijk beboet met 3.000 euro voor bierdouche

Halverwege de tweede helft moest Antwerp-verdediger Hoedt geblesseerd naar de kant. De Nederlander moest via de spionkop in het Kortrijkse Goldensporenstadion van het veld naar de neutrale zone wandelen. Enkele heethoofden trakteerden Hoedt op een aantal bierdouches. De verdediger van de Great Old bleef stoïcijns kalm. Antwerp schakelde KVK uit in de halve finales na een 0-1 overwinning in de terugmatch.

Drie weken later krijgen de Kerels de rekening gepresenteerd. Manager Matthias Leterme riep twee verzachtende omstandigheden in. Zo zou de match volgens de Kortrijkzanen niet zijn beïnvloed door het incident en had KVK op voorhand gewaarschuwd dat dit zou kunnen gebeuren als een speler het terrein zou verlaten via de harde kern. Ref Laforge liet zich door die waarschuwing evenwel niet van de wijs brengen.

De Geschillencommissie had geen oor naar de argumenten van KV Kortrijk en bevestigde de vordering van het Bondsparket: 3.000 euro boete. "Dat Laforge het verzoek niet inwilligde, valt te betreuren. Maar een scheidsrechter oordeelt soeverein en moet zich de regels niet laten dicteren door het wangedrag van supporters."