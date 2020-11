Kortrijk raadt aan om de Urban Cross in Kortrijk zaterdag op televisie te volgen. Door corona is er geen publiek toegelaten, maar het parcours belooft wel spektakel.

De veldrit in Kortrijk zal ook dit jaar ietsje anders zijn. De cross bevat alle klassieke elementen zoals in andere manches, maar dan wel in de stad. In dit geval met de omgeving van het Koning Albertpark en de Leie als decor.

De elite dames starten om kwart voor twee, de elite mannen beginnen eraan om drie uur.