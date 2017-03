Kortrijk en Charleroi delen in extremis de punten

Charleroi moest punten rapen tegen Kortrijk als ze hun plaats in play off 1 wilden behouden. Kortrijk had iets recht te zetten na een dramatische terugronde. De eerste helft van de match kwam traag op gang. Charleroi had enkele kansen, maar er werd niet gescoord. In de tweede helft leek het tij te keren. Kortrijk kwam beter in de match. 10 minuten later scoorde Saadi de 0-1. Met het oog op play off 1 moest Charleroi nu wel scoren.

Lang leek de match in het voordeel van Kortrijk te eindigen, maar dat was buiten Mazu-time gerekend. De Carolo's hebben er deze terugronde een patent op genomen om te scoren in de laatste minuten. Uitgerekend in de 95ste minuut maakte Dessoleil de gelijkmaker voor Charleroi.

Met nog een speeldag te gaan staat Charleroi nog net in de top 6. Kortrijk staat 10de.