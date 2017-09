Kortrijk laat punten tegen Antwerp liggen

De openingswedstrijd van de 8ste speeldag van de Jupiler Pro League is vrijdagavond uitgedraaid op een 3-0 overwinning voor Antwerp tegen KV Kortrijk. De promovendus maakte het verschil vooral in de eerste helft en springt naar een voorlopige vierde plaats.

Antwerp ging tegen Kortrijk op zoek naar zijn eerste thuiszege van het seizoen en begon goed aan die missie na een doelpunt van Owusu in de tiende minuut. De aanvaller profiteerde van ongelooflijk knullig balverlies van Kortrijk-verdediger Kumordzi. Kortrijk had weinig in te brengen tegen een dominant Antwerp en in de 30ste minuut werd het 2-0 toen Dequevy van zeer dichtbij kon binnenkoppen.

Na de pauze liet Antwerp het initiatief aan Kortrijk, maar verder dan een paar dreigende hoekschoppen kwamen de bezoekers niet. In de slotfase gaf scheidsrechter Laforge Antwerp in eerste instantie nog een strafschop voor een overtreding van Ajagun op Corryn, maar na het raadplegen van de videobeelden gaf hij Corryn echter geel voor een schwalbe. In de toegevoegde tijd (90.+2) deed Rodrigues de boeken toe met een heerlijke slalom en dito afwerking.

Met de drie punten springt Antwerp voorlopig over Moeskroen en Zulte Waregem naar de vierde plaats in het klassement. Kortrijk blijft in de middenmoot hangen op de negende plaats met negen punten.

Zaterdag staan vier wedstrijden op het programma in de Jupiler Pro League, met Racing Genk tegen KV Oostende als meest in het oog springende affiche. Zondag staat de topper tussen leider Club Brugge en eerste achtervolger Charleroi op het programma op Mambourg.