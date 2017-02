Kortrijk onderuit tegen Eupen

Het was Eupen die het best aan de wedstrijd begon. Kortrijkse doelman Sifakis hield Henry Onyekuru met een schitterende reflex van de 1-0. Ook Saadi kreeg een kans, maar hij was niet koelbloedig genoeg om te scoren. De ruststand na de flauwe eerste helft was 0-0.Ook in de tweede helft liet Onyekuru zich opmerken. Hij haalde de achterlijn en probeerde Sifakis te slim af te zijn door rechtstreeks op doel te trappen, maar de Kortrijkse doelman kon er nog net zijn voet tegen zetten.In de 73e minuut counterde Eupen na een corner van Kortrijk, maar Van Loo liet Sylla niet passeren en kreeg zo zijn tweede gele kaart en kon gaan douchen.Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Eupen op voorsprong dankzij een prachtig schot van Wague, 1-0.Kortrijk slaagde er niet meer in om nog gelijk te maken en verloor zo de partij met 0-1.