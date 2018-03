Kortrijk promoot wandelvoetbal

De activiteit vond plaats op de kunstgrasvelden van Sportcampus Lange Munte. Eerst was er een presentatie en demonstratie van de sporttak. Nadien kon je deelnemen aan een try-out. Het uiteindelijke doel is een eigen wandelvoetbalteam samen te stellen met 55-plussers die op regelmatige basis tegen de bal wil shotten op wandeltempo. Op 22 mei is er op KV Kortrijk een tornooi waar alle wandelvoetbalgroepen het tegen elkaar opnemen in onderlinge wedstrijden.

An Vandersteene, schepen van Sport: "Wandelvoetbal is een nieuwe en jonge tak van de voetbalsport die enorm populair is. Er is dus een enorme vijver waarin we kunnen vissen want welke vijftiger heeft nog niet tegen een bal geshot. Ook dit initiatief kadert in het jaar van Europese Sportstad waarbij we uitnodigend zijn om elke Kortrijkzaan te doen sporten of terug aan het sporten te krijgen."