Kortrijk schenkt Moeskroen het behoud

KV Kortrijk heeft op de slotspeeldag van de regulier competitie in eigen huis met 0-2 verloren van Moeskroen. Moeskroen wipt daardoor in extremis nog over Westerlo dat degradeert.

Een ontstellend zwak KV Kortrijk had niets meer te winnen of verliezen en kreeg in de 34ste minuut een eerste goal binnen. Trezeguet scoorde het doelpunt van de hoop voor Moeskroen. Onmiddellijk na de rust was het behoud zo goed als zeker. Terwijl concurrent Westerlo dan al 0-2 in het krijt stond bij Racing Genk, werkte Kovacevic een pass van Kabasele in eigen doel (49'): 0-2. Kortrijk eindigt de reguliere competitie zo op de tiende plaats. Moeskroen is 15e, Westerlo degradeert dus na twee seizoen naar Eerste Klasse B.