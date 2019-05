Kortrijk sluit groepsfase af in stijl

Op de slotspeeldag in groep B van Play-off 2 hebben zowel Kortrijk als Zulte Waregem gewonnen. Poulewinnaar Kortrijk won met 4-0 van Cercle Brugge en Zulte Waregem triomfeerde in eigen huis tegen revelatie Union met 2-1.

Kortrijk had tegen Cercle Brugge al snel zijn schaapjes op het droge dankzij een intikker van Ezekiel. In de slotfase diepten Lepoint, Chevalier en D'Haene de thuisvoorsprong nog uit. Kortrijk sluit de groepsfase in Play-off 2 af met 24/30. Het verloor slechts twee maal - telkens tegen Union - en lijkt klaar voor de finale, woensdag in eigen huis tegen Charleroi.

In Zulte Waregem-Union vielen de hoogtepunten vooral voor rust te noteren. Sylla en Faik brachten de thuisploeg op drie minuten tijd op een dubbele voorsprong. De tegentreffer vanop de stip van Selemanie bracht geen zoden meer aan de dijk. Kortrijk sluit groep B af als leider met 24/30. Enkel Union bleef in het spoor van de Kerels met 20 punten. Verderop volgen Zulte Waregem (13), Waasland-Beveren (13), Moeskroen (8) en Cercle Brugge (7).

Lees ook: