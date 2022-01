Kortrijk Spurs eindigt eerste match met publiek in mineur

In de hoogste klasse van het vrouwenbasketbal nam de Kortrijk Spurs het op tegen Namur Capital. Kortrijk, dat zesde staat, moest winnen om aansluiting te houden met de ploegen voor hen. Voor het eerst na nieuwjaar was het ook hier opnieuw een wedstrijd met supporters.

De supporters moeten toekijken hoe de bezoekers uit Namen de wedstrijd meteen in handen nemen. Al snel staat het 8-0. Die achterstand kunnen de Spurs in het eerste kwart niet meer volledig goedmaken. Vanop vrije worplijn wordt het nog 12 - 17.

Het tweede kwart begint beter voor de Spurs. Ze komen nu echt in de wedstrijd. Door de worp van Frances Duhamel is het verschil ineens nog maar één punt. De coach van Kortrijk kan geen antwoord bieden op het spel van Namen en heeft soms ook pech. Bij de Spurs valt de bal telkens aan de foute kant van de ring. Bij de rust staat het 29 - 43.

Eindigen in mineur

Het derde kwart krijgen de Spurs het moeilijk. Eigen aanvallen worden niet afgemaakt en aan de andere kant is er Zempare die vandaag zowat alles in het mandje legt. Namen staat dan al 25 punten voor.

In het vierde kwart verandert er niet veel meer. Het laatste woord is voor Kortrijk. Heyse maakt het laatste punt van de wedstrijd. We klokken af op 56 - 82. De eerste keer met supporters eindigt zo toch een klein beetje in mineur.