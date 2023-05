Kortrijk Spurs en BC Oostende hebben licentie voor nieuw BNXT-seizoen

De tien Belgische clubs die nu actief zijn in de BNXT-League kunnen dus ook volgend seizoen aan de slag. Ook nieuwkomer Kortrijk Spurs -net kampioen in Top Division Men kan volgend jaar zonder zorgen aantreden. Dat meldt de grensoverschrijdende Belgisch-Nederlandse basketcompetitie.

Van de tien Nederlandse clubs actief in de BNXT League moeten de dossiers van Aris Leeuwarden en Apollo Amsterdam nog aangevuld worden alvorens zij ook het licht op groen kunnen krijgen, klinkt het. De uiterste datum voor toekenning van de licenties in tweede zit is 20 juni.