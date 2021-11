Kortrijk Spurs kopje onder tegen Ieper

In de tweede klasse van het basketbal stond gisterenavond de West-Vlaamse kraker tussen SKT Ieper en Kortrijk Spurs. Beide ploegen hadden na 6 wedstrijden 12 punten en stonden daarmee in de middenmoot van het klassement.

Zowel Ieper als de Kortrijk Spurs moesten het zonder enkele sterkhouders stellen, maar dat weerhield beide ploegen er niet van om het tempo goed op te drijven. Het verschil tussen beide ploegen was in de eerste helft bijgevolg amper merkbaar. Met 41-38 trokken de spelers de rust in.

Ieper slaat Kortrijk Spurs na de rust KO

Na de rust was het de thuisploeg die enkele versnellingen hoger schakelde. Zowel verdedigend als aanvallend liep alles beter. Ieperling en uitblinker Lars De Lepeleire zorgde voor een tienpuntenkloof en sloeg de Spurs daarmee definitief knock-out. Ieper trok de wedstrijd uiteindelijk met zestien punten verschil over de streep: 93-77. De Ieperlingen kunnen nu stillaan opnieuw naar boven kijken.