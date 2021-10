Kortrijk Spurs vloert Waregem op eigen veld

Met House of Talent Spurs tegen ION Waregem stond er een mooie derby op het programma in het basketbal. Mits winst konden de Kortrijkse heren aan de kop van het klassement komen.

Kortrijk, met een eerste plaats in het achterhoofd, nam de wedstrijd meteen in handen. Na heel wat vrije worpen en enkele driepunters in het eerste quarter, keken de Waregemse heren al snel tegen een achterstand van 11 punten aan. Ondanks de verwoede pogingen van Waregem om in het tweede kwart de aansluiting te maken, bleven de Kortrijk Spurs domineren. De Kortrijkse basketters trokken met een logische 25-38 voorsprong de rust in.

Spannend laatste quarter

Na de rust probeert de thuisploeg met het betere basketbal hun achterstand te milderen, maar de bezoekers uit Kortrijk laten zich niet van de wijs brengen. Met een comfortabele 49 – 62 vatten de Kortrijkzanen het laatste quarter aan. Daarin naderde Waregem nog tot op 5 punten van de Spurs. Die laatsten hielden echter het hoofd koel en pakten na enkele rake shots de overwinning mee naar Kortrijk. Eindstand: 70 – 81. Kortrijk komt zo na drie speeldagen samen met Oxaco, Gembo, Lommel en Ieper aan de leiding in het klassement.