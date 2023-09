Kortrijk Spurs winnen ook eerste thuismatch

Een historische eerste thuismatch in de BNXT-league is het geworden voor Kortrijk Spurs. Voor het eerst in 20 jaar tijd was er nog eens herenbasketbal op het hoogste niveau te zien in Kortrijk. En de Spurs wonnen, met 93-89 van Okapi Aalstar.

De Lange Munte was meer dan behoorlijk volgelopen. Kortrijk Spurs had zijn debuut op het hoogste niveau al niet gemist, door vorig weekend te gaan winnen op Brussels. Maar de Spurs wilden ook voor eigen publiek hun rentree in de hoogste afdeling niet missen.

Tegen Aalstar was het de hele tijd een close game. Na het eerste quarter leidde Aalstar met 24-29. De Ajuinen hadden op de openingspeeldag verloren van BC Oostende en wilden best hun eerste zege pakken. Maar de Spurs lieten niet begaan: 51-53 halfweg. Na de pauze bouwde Aalstar de kloof stilaan uit tot 70-77. Maar de thuisploeg had in het laatste quarter nog voldoende reserves om er op en erover te gaan: 93-89. Na twee speeldagen staat Kortrijk Spurs zo mee aan de leiding.