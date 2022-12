Kortrijk Spurs wint derby tegen Ieper en houdt leidersplaats in het vizier

Kortrijk start gretig aan de wedstrijd. Mathieu Coucke steekt het volledige veld over, past naar De Ridder en die werkt mooi af. Coucke is onhoudbaar in het eerste kwart, waar de bezoekers al snel uitlopen tot zeven punten. Defensief zijn de Kortrijkzanen wel kwetsbaar. De thuisploeg speelt daar op in en kan zo de kloof dichten. Anthon D'herck stoort goed, steelt de bal en brengt Ieper terug tot 18-19.

Thomas Mertens neemt zijn ploeg op sleeptouw in het tweede kwartier. Anthon D'herck brengt Ieper met deze lay-up voor het eerst in de wedsrijd op voorsprong: 23-21. Ieper lijkt lang met een voorsprong de rust in te gaan, maar dat is buiten Nicholas Tomsick gerekend, met een driepunter leidt hij Kortrijk de kleedkamer in met 40-43.

De thuisploeg start zwak aan de tweede helft, waardoor de Spurs in no time een tienpuntenkloof kunnen slaan. Kortrijk is scherper en gretiger. Niels De Ridder kan de 53-65 makkelijk op het bord zetten tussen tussen twee verdedigers in. De wedstrijd lijkt al gespeeld na het derde kwart.

Het vierde kwart is een maat voor niets. Gil Dieltiens pakt nog uit met een mooie driepunter, bij Ieper valt er niet meer veel binnen.