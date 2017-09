Kortrijk stoot door naar achtste finales Beker van België

De Kerels namen in hun zestiende finales niet zonder moeite met 5-3 de maat van Durbuy uit de tweede amateurklasse. Yannis Anastasiou gunde enkele spelers rust, waardoor onder anderen Sébastien Bruzzese, Jérémy Perbet en Lucas Rougeaux hun eerste basisplek kregen bij Kortrijk. Die laatste bedankte voor de kans en opende in het Guldensporenstadion al na vijf minuten de score.

De thuisploeg duwde het gaspedaal in en na een enorme misser van Perbet slaagde Lukas Van Eenoo (22.) er wel in de voorsprong te verdubbelen. Met een fantastische vrijschop scoorde Manfredi (29.) de aansluitingstreffer voor Durbuy. Perbet zette zijn eerdere misser recht en scoorde van dichtbij de 3-1. Manfredi (45.) profiteerde van defensief geklungel om de 3-2 ruststand vast te leggen. In het begin van de tweede helft ontsnapte KV Kortrijk een aantal keren aan de gelijkmaker, waarna Idir Ouali (60.) en Abdul Ajagun (78.) de zege veiligstelden. Jordy Jadot (81.) profiteerde van een misser van Bruzzese om de 5-3 eindstand vast te leggen.