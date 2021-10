Naast Mechelen-Zulte Waregem stond ook Kortrijk-Oostende zaterdagavond op de affiche van de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League. Kortrijk had aan een goal op slag van rust genoeg om Oostende in de West-Vlaamse derby met een nederlaag terug naar de kust te sturen

In het West-Vlaamse burenduel tussen Kortrijk en Oostende hesen de Kerels zich op slag van rust aan de leiding in het eigen Guldensporenstadion dankzij een kopbal van Pape Gueye in de 44ste minuut. Ondanks veldoverwicht in de tweede helft lukte het de Kustboys niet om met een punt terug naar zee te trekken. Kortrijk hield met verve stand. De Kerels staan momenteel zevende met 18 punten, Oostende volgt op plaats negen met 17 punten.