Zaterdagnamiddag vond in Luik de oefenwedstrijd tussen KV Kortrijk en Standard Luik plaats. Die eindigde op 3-2.

Na 36 minuten trapte Avenatti de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Ook het tweede doelpunt is voor Standard: na de rust schiet Balikwashi de 2-0 in doel. Twintig minuten later vergroot Tapsoba de voorsprong: 3-0. Hoewel Lepoint tijdens de laatste twintig minuten met twee doelpunten (77' en 88') de voorsprong kleiner maakt, kan KVK niet winnen: 3-2 blijft de eindstand.