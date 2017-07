De 25-jarige Budkivsky wordt voor een seizoen (met optie tot aankoop) gehuurd van Shakhtar Donetsk.



De Oekraïner is een grote centrumpsits (1m96) met zes caps achter zijn naam. Hij werd de voorbije jaren door Shakhtar uitgeleend aan Sevastopol, Zorya Luhansk en Anzhi Makhachkala. Voor die laatste club maakte hij vorig seizoen in de Russische competitie vier goals in 29 wedstrijden. Bij Kortrijk zal Pylyp Budkivsky het rugnummer 18 dragen.