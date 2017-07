Kortrijk wint van Oostende op fandag

Op de jaarlijkse fandag van KV Kortrijk konden de supporters hun ploeg in actie zien tijdens een oefenderby tegen KV Oostende. En de Kerels stelden hun fans niet teleur. Ze klopten Oostende met 3-0. Teddy Chevalier knalde de thuisploeg na 36 minuten op voorsprong op een hoekschop van Hannes Van der Bruggen. 1-0 was ook de stand bij de rust. Die score bleef lange tijd op het bord staan in de tweede helft. Tot Chevalier met zijn tweede van de avond (84') de voorsprong verdubbelde. De Nigeriaanse aanwinst Ajagun maakte het feestje compleet door twee minuten later de 3-0 in de kruising te trappen.

KV Kortrijk begint het nieuwe seizoen op 29/07 in Charleroi. KV Oostende speelt op 27/07 in Marseille in de voorrondes van de Europa League. Op 30/07 begint KVO aan de competitie tegen Moeskroen.