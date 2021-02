Kortrijk wint vlot bij Moeskroen

KV Kortrijk heeft vrijdag de opener van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen bij Excel Moeskroen. De Kortrijkzanen, nog zonder nieuwe coach Luka Elsner op de bank, haalden het met 0-3.

Met de zege klimt Kortrijk na een 1/15 in de tussenstand opnieuw naar een voorlopige twaalfde plaats, met 33 punten. Moeskroen blijft zestiende met 26 punten.

Wintertransfers maken verschil

De partij op Le Canonnier kon niet beter beginnen voor Kortrijk. Zinho Gano kopte al na vier minuten een voorzet van Teddy Chevalier tegen de touwen, 0-1. Voor Gano was het zijn eerste goal in Kortrijkse loondienst. Moeskroen miste meteen na het doelpunt de kans op de gelijkmaker, via Nuno Da Costa.

De eerste helft kabbelde vervolgens voort, tot vlak voor rust Ante Palaversa (42.), een andere wintertransfer, zich toonde. Het afgeweken schot van de Kroaat liet een grabbelende Moeskroen-doelman Koffi kansloos.

Match gespeeld na uur

Na de pauze toonde Moeskroen meer initiatief, maar even voorbij het uur ging het fout bij de Henegouwers. Kortrijk-aanvaller Pape Habib Gueye werd in de zestien neergehaald door zijn naamgenoot - geen familie - bij Moeskroen, Arfang Gueye. De bal ging op de stip en Moeskroen-verdediger Gueye mocht met rood gaan douchen. Faïz Selemani faalde niet vanaf elf meter en het stond 0-3.

In het slot hield Kortrijk-doelman Marko Ilic de thuisploeg nog enkele keren van een eerredder. Het bleef 0-3. Nieuwe coach Luka Elsner kon vanuit zijn quarantaine tevreden terugblikken. De Sloveen kan vanaf zondag de trainingen leiden in het Guldensporenstadion.