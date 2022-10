Krachtbal: Sint-Michiels wint slag om eerste plaats tegen Jabbeke

Vanmiddag stond in de eerste nationale van het krachtbal een absolute kraker op het programma. Jabbeke en Sint-Michiels streden in een onderling duel om de koppositie. Voor de wedstrijd hadden de twee teams 20 punten en een gedeelde koppositie.

Het is Sint-Michiels dat in de openingsfase de partij meteen naar zich toe trekt. Via Siebe Timmerman komen de bezoekers al snel op een nul - twee voorsprong. Jabbeke slaagt er niet in een antwoord te vinden op de aanvallen van Sint-Michiels. Timmerman kan de 0-3 score op het bord zetten. En later lopen de bezoekers nog uit tot 0-5.

Via Thomas Vandamme probeert de thuisploeg druk uit te oefenen op de bezoekers. De sterkhouder bij Jabbeke scoort drie keer: 3-6, dus. De eerste helft eindigt uiteindelijk op 7-9.

Na de rust laat Sint-Michielsgeen spaander heel van Jabbeke en legt Siebe Timmerman de eindstand 9-22 vast. Zo wint Sint-Michiels overtuigend de slag om de eerste plaats.