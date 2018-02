Het contract van D’Haene zou dit jaar aflopen, maar is dus verlengd tot 2021. In 2015 kwam de middenvelder over van Cercle Brugge en tekende een contract tot dit jaar. Sinds de komst van trainer Glen De Boeck wordt Kristof D’Haene uitgespeeld als linksachter.



D’Haene speelde al 227 wedstrijden in de Jupiper Pro League, scoorde 13 keer en gaf al 17 assists.