Vanavond begint een nieuw seizoen van Offside, onze sporttalkshow op maandag, om 21u en om 23u op Focus, WTV of via livestream op onze website of app.

Wielerbondscoach Sven Vanthourenhout en de kapitein van KV Kortrijk, Kristof D'Haene zijn de eerste gasten van Jeroen Sap, in Kasteel Blauwhuis in Izegem. Nieuw dit jaar is een reportagereeks over G-sporters, dat zijn sporters met een beperking. Vanavond komt Ruben Vanhollebeke aan de beurt, een blinde boogschutter.