Kroaat Ratko Peris blijft twee jaar langer coach van Menen

Peris is bezig aan zijn tweede jaar in West-Vlaanderen. "De ambitieuze trainer heeft het duidelijk naar zijn zin in Menen en haalt het allerbeste uit de spelersgroep. De club wilde de trainer dan ook graag aan boord houden en zo kiezen voor stabiliteit", klinkt het.

Onder leiding van Peris sloot Menen dit seizoen de reguliere competitie af op de derde plaats. Als het team zich zaterdag niet laat verrassen op verplaatsing bij Amigos Zoersel, plaatst het zich voor de play-offs met de top vier. Europees werd de kwartfinale van de Challenge Cup gehaald.