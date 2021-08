Kruim van de padelsport te zien in Knokke-Heist

In Knokke-Heist vindt het exhibitietornooi van de World Padel Tour plaats.

De World Padel Tour is het enige wereldkampioenschap dat erkend is door de Internationale Padelfederatie en dat de 100 beste padelspelers en -speelsters van de wereld groepeert. Op het exhibitietornooi nemen wereldtoppers zoals Alejandro Ruiz deel. Maar ook tien andere van de beste padelspelers en -speelster van de wereld zijn er aan het werk. (Lees verder onder de foto)

Ook andere bekendheden of voormalige Belgische kampioenen wagen er hun kans. Onder meer Elke Clijsters, Olivier Rochus en Sabine Appelmans die de ambassadeur is van de padelsport in ons land.