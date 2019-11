KSV Roeselare en Arnar Grétarsson gaan uit elkaar

De Ijslander is pas sinds augustus aan de slag bij Roeselare in eerste klasse B. 'De mindere resultaten van de club doen hem de das om', klinkt het bij de club. In de eerste periode eindigde KSV als voorlaatste, in de tweede periode pakte Roeselare afgelopen weekend z'n eerste punt op verplaatsing dit seizoen. 1-1 werd het op Virton. 't Was ook het eerste punt van de tweede periode, die nog maar 2 speeldagen ver is. In het voorlopige algemene klassement staat Roeselare laatste.

Officieel bericht

Op de website van KSV klinkt het zo: "Hierbij wenst de club bekend te maken dat het beslist heeft de samenwerking met trainer Arnar Grétarsson te beëindigen. De Ijslander was sinds afgelopen zomer actief op Schiervelde maar daar komt nu dus een eind aan. Esvee wenst Arnar uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet voor wit-zwart en wil hem veel succes toewensen in zijn verdere carrière."

Nieuwe T1

KSV Roeselare wil zo snel mogelijk een nieuwe T1 aanstellen, want er komt een cruciale periode aan voor de club. Zaterdag speelt KSV thuis tegen Lommel, de week erop wacht een verplaatsing naar Lokeren. Voor nieuwjaar volgen dan nog twee thuismatchen, tegen Leuven en Union.