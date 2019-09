KSV Roeselare is failliet

KSV Roeselare is door de Kortrijkse afdeling van de Ondernemingsrechtbank West-Vlaanderen failliet verklaard.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws, dat bevestiging kreeg van curator Yves François. De oorzaak is onbekend.

De club speelt in eerste klasse B. Het voorbije weekend verloor het nog met 4-0 van OH Leuven. Ze staat momenteel zevende en voorlaatste in de stand.