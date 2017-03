KSV Roeselare gelooft nog volop in zijn kansen

Zaterdagavond staat voor Roeselare dé match van het seizoen op het programma. Het geloof is groot dat ze de 3-1 nederlaag in de heenmatch tegen Antwerp kunnen omdraaien en zich zo verzekeren van promotie naar de Jupiler Pro League.

Coach Arnauld Mercier en spelers Wouter Biebauw, François Kompany en Raphaël Lecomte stonden deze middag de pers te woord. Ze brachten allemaal dezelfde boodschap: het geloof in eigen kunnen is groot.

Mercier verwees naar het mirakel dat FC Barcelona verwezenlijkte in de Champions League en gebruikte dat als voorbeeld. "Ik heb veel vertrouwen in mijn spelerskern en in de wedstrijd van zaterdag. We moeten vooral rustig blijven en proberen om niet nerveus te worden. Maar het geloof is groot."

Doelman Wouter Biebauw trad hem bij: "Het kan nu niet snel genoeg zaterdagavond zijn. Dat zijn de momenten waarvoor je het als sportman toch doet."

Schiervelde is op enkele plaatsen na trouwens volledig uitverkocht voor de wedstrijd zaterdag.

Herbekijk de integrale persconferentie