KSV Roeselare moet strijden voor behoud

KSV Roeselare speelde vrijdagavond in de Proximus League 0-0 gelijk tegen Lommel United. Roeselare blijft zo voorlaatste in het klassement en moet daardoor in Play-off 3 strijden voor behoud tegen Lokeren.

Beerschot heeft vrijdag de tweede periodetitel gepakt in 1B. Op de 28e en laatste speeldag ging de Antwerpse club met 0-2 winnen bij het geplaagde Lokeren, terwijl concurrent Westerlo met 3-1 de boot inging op het veld van Union Sint-Gillis. Of de wedstrijd tussen Virton en Beerschot nu al dan niet herspeeld wordt, heeft geen sportief belang meer.

Beerschot beëindigt de tweede periode met 26 punten, voor Westerlo met 23 punten en Union dat 22 punten telt, en speelt om promotie tegen eersteperiodekampioen Oud-Heverlee Leuven. De Leuvenaars hielden daarvoor vrijdag geen goede generale repetitie. In Virton leden ze een 4-1 nederlaag. Roeselare kwam in Lommel niet verder dan een 0-0 gelijkspel en moet om het behoud in een barrageduel van vijf wedstrijden tegen Lokeren aan de slag. Als voorlaatste in de eindstand krijgt Roeselare daarin een voorsprong van drie punten en het thuisvoordeel.

