KSV Roeselare stelt zijn nieuwe trainer voor

De ploeg stelde ook zijn nieuwe coach voor, de IJslander Arnar Grétarsson. Hij kan meteen aan de slag want er is nog veel werk, na het verlies in het openingsweekend tegen Union. Roeselare had geen schijn van kans en verloor toen met 3-0.

De club gaat dus door een moeilijke periode, zowel sportief als extrasportief. De spelerskern is nog niet breed en de competitie is al bezig, de tijd dringt dus. "Ik kan beginnen klagen en wenen. Iedere coach wil altijd een beter team. Ik heb nu dit team. Ik zal het proberen te verbeteren, stap voor stap", zegt de IJslander.

Zaterdag speelt Roeselare thuis tegen Beerschot. Meteen een loodzware opdracht voor Grétarsson. Al kijkt hij positief vooruit.

Lees ook: